Ранее сообщалось, что в Константиновке бойцы ВСУ пытались прикрываться гражданскими. Заместитель командира 103-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Прохладный заявил, что такие действия фиксировались в городской застройке во время штурма. По его словам, украинские военные также пытались сближаться с российскими подразделениями под видом мирных жителей. Он отметил, что бойцов можно отличить от гражданских по телосложению и поведению.