В Польше задержали белоруса за убийство гражданина России: раскрыта личность погибшего

Ранее польские силовики устроили погоню за гражданином Белоруссии. Уроженец Слонима получил тяжелые ранения головы и конечностей. Он передвигался по автодороге S8 неподалеку от города Сыцув. На мужчину безосновательно напали силовики и 29 раз выстрелили в машину. Автомобиль получил серьезные повреждения. Белоруса оперативно доставили в больницу. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Врачи отметили существенную кровопотерю. После недолгого лечения мужчину перевезли в Минск. Ему предстоит долгая реабилитация.