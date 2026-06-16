Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Польше задержали белоруса за убийство гражданина России: раскрыта личность погибшего

Убитым в Польше гражданином России оказался художник Семен Скрепецкий.

Источник: Комсомольская правда

Россиянин убит в польском городе Бяла-Подляска. Напавшим на гражданина РФ стал белорус. Убитым россиянином оказался художник Семен Скрепецкий. Он писал под творческим псевдонимом. Настоящее имя погибшего — Роберт Кузовков. Подробности о его смерти сообщает местное издание wPolsce24.

По имеющимся сведениям, гражданина Белоруссии уже задержали. Отмечается, что россиянин погиб в ходе уличной стрельбы. Мотивы нападавшего не разглашаются.

«Среди бела дня на автостоянке был застрелен 44-летний гражданин России. Убит Семён Скрепецкий — российский художник», — рассказало издание.

В материале уточняется, что нападение произошло вблизи консульства Белоруссии в Бяла-Подляске. Комментариев от преступника к настоящему моменту не поступало.

Ранее польские силовики устроили погоню за гражданином Белоруссии. Уроженец Слонима получил тяжелые ранения головы и конечностей. Он передвигался по автодороге S8 неподалеку от города Сыцув. На мужчину безосновательно напали силовики и 29 раз выстрелили в машину. Автомобиль получил серьезные повреждения. Белоруса оперативно доставили в больницу. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Врачи отметили существенную кровопотерю. После недолгого лечения мужчину перевезли в Минск. Ему предстоит долгая реабилитация.

Между тем прокуратура Московской области контролирует расследование ЧП в Балашихе. Неделю назад здесь произошел подрыв автомобиля. Находившийся в салоне человек погиб. Злоумышленниками был взорван автомобиль BMW Х3. Водитель получил множественные ранения и скончался на месте. Следственными органами возбуждено уголовное дело.

Особый резонанс вызвал инцидент с убийством в Петербурге. Мужчина зарезал военнослужащего при задержании в Московском районе. Петербуржец напал на военного с ножом. Затем он смог сбежать при задержании. Полиция Московского района объявила о розыске мужчины. Получивший ранения военнослужащий скончался от нанесенных преступником травм. Мужчину удалось задержать лишь спустя полтора часа после побега. Его арестовали, правоохранительные органы проводят расследование.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше