В нацпарке «Башкирия» спелеологи исследуют пещеру Грёз

«Идя, ползя, жумаря и ныряя там под землей, я немного завидовал спелеологам. Силился представить, как они впервые в истории движутся по этим местам, что чувствуют, и мне кажется, я не смог до конца понять это. Потому что чувство первооткрывателя невозможно описать, его надо пережить, и именно это дает спелеология», — поделился впечатлениями и потрясающими фотографиями участник экспедиции Олег Чегодаев.