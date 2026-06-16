Два красноярских проекта взяли золото на фестивале «Архитектурное наследие»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярские проекты стали лауреатами Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие» и получили золотые дипломы.
Одну из наград получил проект «4 века Красноярска». Он представляет развитие города в исторической перспективе и включает материалы о состоянии Красноярска сегодня, а также проекты по сохранению объектов культурного наследия к 400-летию города. Отдельное внимание уделено инициативам по интеграции исторических зданий в современную городскую среду.
Вторым победителем стал проект «Сибирские дороги», который объединил Службу по охране объектов культурного наследия, Агентство по туризму края, Центр по сохранению культурного наследия и Туристско-информационный центр региона. Он направлен на развитие туристических маршрутов в малонаселенных территориях края с сохранением природного и исторического наследия, рассказали в соцсетях краевого правительства.