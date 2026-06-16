Почасовую подачу воды вводят в райцентре под Волгоградом

— В связи с необходимостью проведения технологических работ на Светлоярском водозаборе, в целях стабилизации давления в системе водоснабжения с 15 по 22 июня ежедневно будет проводиться два отключения питьевой воды, — сообщают в МУП ЖКХ «Кировское КХ». — 16 июня с 10:00 до 16:00, а затем — с 23:00 до 5:00 следующего дня и так далее до 22 июня.