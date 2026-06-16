Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почасовую подачу воды вводят в райцентре под Волгоградом

Почасовую подачу воды вводят в поселке Светлый Яр и селе Райгород Волгоградской области.

Почасовую подачу воды вводят в поселке Светлый Яр и селе Райгород Волгоградской области. Ограничения, которые продлятся до конца недели, объясняют работами на водозаборе.

— В связи с необходимостью проведения технологических работ на Светлоярском водозаборе, в целях стабилизации давления в системе водоснабжения с 15 по 22 июня ежедневно будет проводиться два отключения питьевой воды, — сообщают в МУП ЖКХ «Кировское КХ». — 16 июня с 10:00 до 16:00, а затем — с 23:00 до 5:00 следующего дня и так далее до 22 июня.

На время отключений жителям советуют держать в домах запасы воды.

— По завершению технологических работ надеемся, что давление в системе водоснабжения будет стабильно нормальным даже в моменты массового разбора воды, — заключили коммунальщики.

Фото Павла Мирошкина.