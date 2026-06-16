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Эксперт Тыринова рассказала, почему аллергиков становится больше

Причиной роста частоты и распространенности аллергических заболеваний является изменение климата, которое способствует увеличению длительности цветения растений, сообщила преподаватель института медицины и медицинских технологий НГУ.

НОВОСИБИРСК, 16 июня. /ТАСС/. Частота и распространенность аллергических заболеваний в мире растет из-за изменения климата. На тяжесть симптомов влияет увеличивающаяся длительность цветения растений, сообщила ТАСС преподаватель института медицины и медицинских технологий НГУ, заведующая лабораторией НИИ фундаментальной и клинической иммунологии Тамара Тыринова.

«Продолжающееся изменение климата способствует увеличению частоты и распространенности аллергических заболеваний. Повышение температуры влияет на ранний старт сезона цветения и увеличивает его длительность. Это, конечно, влияет на тяжесть симптомов и продолжительность симптоматических периодов», — сказала она.

Эксперт также обратила внимание на то, что повышение выбросов углекислого газа определяет не только парниковые эффекты, но и стимулирует более интенсивное образование пыльцы. Кроме того, вместе с изменением климата изменяется и видовой состав насекомых и растений, что влияет на число обострений сезонных аллергических заболеваний.