Эксперт Тыринова рассказала, почему аллергиков становится больше

Эксперт также обратила внимание на то, что повышение выбросов углекислого газа определяет не только парниковые эффекты, но и стимулирует более интенсивное образование пыльцы. Кроме того, вместе с изменением климата изменяется и видовой состав насекомых и растений, что влияет на число обострений сезонных аллергических заболеваний.