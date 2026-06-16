Соцвыплату на жилье для детей-сирот предложили рассчитывать по новым правилам

Размер социальной выплаты для обеспечения квартирами детей-сирот в возрасте от 23 лет могут увязать со средней рыночной стоимостью одного квадратного метра жилья в муниципалитете, где проживает получатель. Предполагающий это законопроект в Госдуму внесли депутаты и сенаторы. Подробности раскрывает «Парламентская газета» (18+).
Хоть в столице, хоть в сельской местности.
Согласно действующему законодательству, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, по достижении 23 лет имеют право на получение единовременной выплаты на приобретение жилья или погашение ипотеки, отметил в разговоре с «Парламентской газетой» заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.
«Размер выплаты рассчитывается исходя из средней рыночной стоимости квадратного метра в регионе, но не ниже норматива Минстроя. Проблема в том, что средняя цена по региону часто значительно отличается от реальной стоимости в областных центрах и крупных городах. Человек получает сертификат, приходит в банк или к продавцу, а купить квартиру не может — не хватает 20−30 процентов. Поправка снимает это противоречие. Я поддерживаю законопроект и призываю коллег ускорить его принятие», — сказал депутат.
Он пояснил, что средняя цена в регионе может быть 80 тысяч рублей за квадратный метр, а в столице региона — 120 тысяч.
«Сирота, живущий в городе, получает выплату, которой физически не хватает на покупку квартиры в том же городе. Он либо вынужден покупать жилье в сельской местности, где работы нет, либо доплачивать огромную сумму из своего кармана, которой у него нет», — отметил Каплан Панеш.
Предложенные нормы позволят регионам рассчитывать выплату по средней цене квадратного метра в конкретном муниципалитете, где проживает сирота. При этом региональный норматив не должен быть ниже федерального.
«Таким образом, если в городе-миллионнике квадратный метр стоит 120 тысяч, а по региону в среднем 80 тысяч, сирота получит выплату исходя из 120 тысяч. Это справедливо: человек получает деньги, адекватные реальным ценам в его месте жительства. Этот законопроект не просто техническая правка, а восстановление справедливости для самых незащищенных категорий граждан. Дети-сироты и так прошли через многое. Они не должны дополнительно страдать от несовершенства формул», — уверен парламентарий.
С другой стороны.
То, что действующие правила расчета стоимости жилищных сертификатов для обеспечения жильем детей-сирот не всегда позволяют регионам использовать этот механизм, отмечал, выступая в Совете Федерации, и глава Счетной палаты Борис Ковальчук.
«В настоящее время она определяется по единому нормативу, установленному Минстроем исходя из средней рыночной стоимости квадратного метра жилья в целом по региону, — напомнил Ковальчук. — Вместе с тем в целом ряде муниципальных образований стоимость жилищных сертификатов существенно превышает стоимость жилых помещений, которые предоставляются детям-сиротам по договорам найма».
В Счетной палате предложили дифференцировать стоимость жилищных сертификатов в разрезе муниципальных образований. По оценкам аудиторов, это позволит ежегодно оптимизировать в рамках всей бюджетной системы России порядка двух миллиардов рублей и дополнительно предоставить жилье около 500 детям-сиротам.