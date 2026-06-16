Соцвыплату на жилье для детей-сирот предложили рассчитывать по новым правилам

«Размер выплаты рассчитывается исходя из средней рыночной стоимости квадратного метра в регионе, но не ниже норматива Минстроя. Проблема в том, что средняя цена по региону часто значительно отличается от реальной стоимости в областных центрах и крупных городах. Человек получает сертификат, приходит в банк или к продавцу, а купить квартиру не может — не хватает 20−30 процентов. Поправка снимает это противоречие. Я поддерживаю законопроект и призываю коллег ускорить его принятие», — сказал депутат.