Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава СК заинтересовался разрушающимся домом в Ростове

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в Ростове один из жилых домов признали аварийным, однако в нем до сих пор вынуждены оставаться люди.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Ростовской области Станиславу Ковалеву представить подробный доклад о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по статье «Халатность».

Дело связано с нарушением жилищных прав жителей Ростова‑на‑Дону: многоквартирный дом, признанный аварийным, остаётся заселённым. После проведённого в 2022 году капитального ремонта в здании зафиксированы серьёзные повреждения: трещины в стенах (в т. ч. внутри квартир) и протечки кровли.

По заявлениям жильцов, управляющая компания не реагирует на обращения и не предпринимает мер по устранению нарушений.