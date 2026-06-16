Глава СК заинтересовался разрушающимся домом в Ростове

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Ростовской области Станиславу Ковалеву представить подробный доклад о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по статье «Халатность».
Дело связано с нарушением жилищных прав жителей Ростова‑на‑Дону: многоквартирный дом, признанный аварийным, остаётся заселённым. После проведённого в 2022 году капитального ремонта в здании зафиксированы серьёзные повреждения: трещины в стенах (в т. ч. внутри квартир) и протечки кровли.
По заявлениям жильцов, управляющая компания не реагирует на обращения и не предпринимает мер по устранению нарушений.