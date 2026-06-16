В Хабаровском крае 892 пациента приняли врачи теплохода «Здоровье» за полмесяца

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин подчеркнул, что развитие мобильной медицины — приоритетное направление в здравоохранении региона. При поддержке президента РФ в крае работают 13 медицинских бригад и 14 передвижных комплексов, которые за пять месяцев выполнили 365 выездов и осмотрели почти 35 тысяч пациентов.