В Хабаровском крае 892 пациента приняли врачи теплохода «Здоровье» за полмесяца

В Хабаровском крае продолжается 14 й рейс теплохода «Здоровье», обеспечивающего медицинскую помощь жителям отдалённых территорий, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Хабаровского края. Подробности — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
На борту судна работает мобильная бригада из 19 узких специалистов Территориального консультативно диагностического центра Комсомольска на Амуре. За 15 дней работы медики посетили 15 населённых пунктов вдоль реки Амур и осмотрели 892 пациента, включая 338 детей. В результате осмотров выявлено около 4 тысяч заболеваний, среди которых преобладают сердечно сосудистые патологии, кожные и ЛОР заболевания, болезни опорно двигательного аппарата.
Руководитель медицинской бригады Наталья Кадыргулова отметила, что в отдельных населённых пунктах фиксируются специфические заболевания: например, в селе Калиновка распространён псориаз, а у мужчин, занятых рыболовством, часто выявляют паховые грыжи и варикозную болезнь.
Из-за низкого уровня воды в реке скорректирован график работы бригады. 15 июня врачи работали в селе Оглонги, 17 июня запланирована поездка в Тахту. Возвращение в Комсомольск на Амуре намечено на вечер 30 июня.
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Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин подчеркнул, что развитие мобильной медицины — приоритетное направление в здравоохранении региона. При поддержке президента РФ в крае работают 13 медицинских бригад и 14 передвижных комплексов, которые за пять месяцев выполнили 365 выездов и осмотрели почти 35 тысяч пациентов.