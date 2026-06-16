Фотоловушка сняла свидание двух снежных барсов в Красноярском крае

В Саяно-Шушенском заповеднике фотоловушка запечатлела редкие кадры встречи двух ирбисов. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.
Молодая самка по кличке Хулиганка проявила настойчивый интерес к кавалеру: она «бодала» его лбом и низко ворчала. В мире снежных барсов это не агрессия, а язык симпатии и приветствия. Четырёхлетний самец Межел ответил сдержанно — прижался к земле, демонстрируя доверие, после чего пара начала кувыркаться и изучать друг друга.
Старший научный сотрудник Роман Афанасьев пояснил, что это приветственный ритуал знакомства. Хулиганка недавно отделилась от матери и ищет свой участок. Межел пришёл в заповедник с участка «Хан-Дээр» заповедника «Убсунурская котловина» в конце декабря 2025 года. Сейчас их территории накладываются, и в следующий брачный период они могут создать пару, что поможет пополнить популяцию западно-саянской группировки.
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