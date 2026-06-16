Фотоловушка сняла свидание двух снежных барсов в Красноярском крае

Молодая самка по кличке Хулиганка проявила настойчивый интерес к кавалеру: она «бодала» его лбом и низко ворчала. В мире снежных барсов это не агрессия, а язык симпатии и приветствия. Четырёхлетний самец Межел ответил сдержанно — прижался к земле, демонстрируя доверие, после чего пара начала кувыркаться и изучать друг друга.