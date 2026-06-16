Сборная Красноярского края завоевала восемь наград на фестивале «Российская студенческая весна»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Хабаровске наградили лауреатов фестиваля «Российская студенческая весна» для профессиональных образовательных организаций.
Участниками стали более 1 500 студентов из 70 регионов, в том числе 50 молодых людей из колледжей и техникумов Красноярского края.
Конкурсная программа включала 10 творческих направлений. Участники представили на оценку экспертному совету не менее 600 конкурсных работ в более чем 50 номинациях, отмечает пресс-служба регионального агентства молодежной политики.
Делегация Красноярского края завоевала восемь наград: в основных направлениях — «Арт», «Медиа» и «Танцевальное», а также специальные призы в номинациях «Мода», «Театральное», «Видео» и «Региональная программа».
В 2026 году Национальный финал «Российской студенческой весны» для студентов вузов пройдет в Красноярске с 24 по 29 июня. Фестиваль объединит 3 600 участников. В рамках фестиваля состоится празднование Дня молодежи.