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Ушла из жизни мать Дмитрия Хворостовского

15 июня, в Москве, на 91-м году жизни умерла Людмила Петровна Хворостовская, мать великого баритона Дмитрия Хворостовского. Об утрате сообщил.

15 июня, в Москве, на 91-м году жизни умерла Людмила Петровна Хворостовская, мать великого баритона Дмитрия Хворостовского. Об утрате сообщил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов. Он выразил соболезнования овдовевшему отцу всемирно известного оперного певца и всем его близким. Отметил, что краевые власти держали постоянную связь с родителями Дмитрия Хворостовского. И я говорил это не раз, и скажу вновь: низкий поклон Вам, Людмила Петровна, за то, что подарили миру великого сына! — написал Аркадий Зинов в своем канале. Напомним, Дмитрий Хворостовский скончался в ноябре 2017 года. Летом, незадолго до своей смерти, уже тяжело больной, он дал прощальный концерт в родном Красноярске. Дмитрий очень любил и уважал своих родителей. Был им благодарен за свою судьбу. Своим рождением на свет я обязан маме, а творческой судьбой — папе, — говорил он.