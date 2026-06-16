Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье суд обязал администрацию провести паспортизацию 16 мостов

Муниципальных мосты открыты без паспортов транспортной безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Кочевского района подала в суд иск на администрацию округа. Надзорный орган требует разработать и утвердить паспорта транспортной безопасности для нескольких мостов на территории Кочевского муниципального округа.

Кочевский районный суд установил, что в округе для находящихся в муниципальной собственности 16 мостов до сих пор не разработаны и не утверждены паспорта транспортной безопасности. Окружные власти не предоставили доказательства устранения нарушений.

Суд рассмотрел материалы дела и выслушал обе стороны. Судебная инстанция признала требования надзорного органа обоснованными и постановила восстановить нарушенные права. Иск прокуратуры удовлетворен.

Решение суда не вступило в силу.