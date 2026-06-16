В Прикамье суд обязал администрацию провести паспортизацию 16 мостов

Прокуратура Кочевского района подала в суд иск на администрацию округа. Надзорный орган требует разработать и утвердить паспорта транспортной безопасности для нескольких мостов на территории Кочевского муниципального округа.
Кочевский районный суд установил, что в округе для находящихся в муниципальной собственности 16 мостов до сих пор не разработаны и не утверждены паспорта транспортной безопасности. Окружные власти не предоставили доказательства устранения нарушений.
Суд рассмотрел материалы дела и выслушал обе стороны. Судебная инстанция признала требования надзорного органа обоснованными и постановила восстановить нарушенные права. Иск прокуратуры удовлетворен.
Решение суда не вступило в силу.