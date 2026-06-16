Уровень воды поднялся в реках и водохранилищах Южного Урала после ливней

По данным на 15 июня, уровень воды на 1—5 сантиметров поднялся в реках Ай, Сим, Тюлюк, Юрюзань, Урал. На 7 сантиметров зафиксирован подъем в реке Увельке. На 1—6 сантиметров выше стал уровень воды в Миасском городском и Поликарповском прудах, а также в Южноуральском, Верхнеуральском, Нязепетровском, Зюраткульском и Долгобродском водохранилищах.