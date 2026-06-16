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Уровень воды поднялся в реках и водохранилищах Южного Урала после ливней

Зафиксированы подъемы до 7 сантиметров.

Сейчас в Ричмонде: +21° 2 м/с 69% 755 мм рт. ст. +21°
Источник: 1obl.ru

В некоторых реках и водохранилищах Челябинской области после сильных затяжных дождей поднялся уровень воды. В ближайшие дни из-за прогнозируемых залповых ливней вероятность интенсивных подъемов сохранится. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

По данным на 15 июня, уровень воды на 1—5 сантиметров поднялся в реках Ай, Сим, Тюлюк, Юрюзань, Урал. На 7 сантиметров зафиксирован подъем в реке Увельке. На 1—6 сантиметров выше стал уровень воды в Миасском городском и Поликарповском прудах, а также в Южноуральском, Верхнеуральском, Нязепетровском, Зюраткульском и Долгобродском водохранилищах.

«В связи с сильными дождями контроль за работой гидротехнических сооружений был заблаговременно усилен. Сейчас на Шершневском водохранилище сброс составляет 25 кубометров в секунду, Аргазинском — 30 кубометров в секунду, что не превышает нормативных значений», — уточнили в ведомстве.

По словам начальника Челябинского ЦГМС Валерия Кочегорова, на некоторых реках уровень воды, наоборот, заметно снизился. Это, например, участки рек Миасс и Уфа в районе села Новоандреевка и Нязепетровска.

«На реках бассейнов Тобол и Кама отмечался неустойчивый водный режим. Амплитуда колебания составила от −28 до +7 сантиметров за сутки», — уточнил он.

При этом начальник ЦГМС отметил, что 16 и 17 июня в районах, где ожидаются ливни, вероятен интенсивный подъем воды. Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться на участках рек, расположенных ниже прудов и водохранилищ.

На сегодняшний день ситуация стабильная. Специалисты следят за колебаниями круглосуточно.