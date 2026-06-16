В Московском регионе на неделе ожидается прохладная и дождливая погода

Она уточнила, что по ночам до пятницы ожидается плюс 10−12 градусов в Москве и 8−13 градусов по области. Самыми холодными днями на неделе станут вторник (15−17 градусов по области и 14−19 в Москве) и четверг (17−19 градусов в Москве, 16−21 — по области). В пятницу днем воздух прогреется до 20−25 градусов, а в субботу — до 21−26. В эти дни, по словам синоптика, температура достигнет нормы.