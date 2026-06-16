Дрон-убийца напал на отдыхающих: на пляже страны НАТО заметили оружие Киева

«Турецкое побережье может подвергаться атакам, потому что оно является излюбленным местом отдыха наших туристов. Поэтому киевский режим может осуществлять атаки. С другой стороны, их граждане тоже там отдыхают, впрочем, как и французы, немцы и другие. Видимо им все равно, главное, нанести удар по курортной зоне или расположению торговых судов», — сказал Перенджиев.