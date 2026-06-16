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Дрон-убийца напал на отдыхающих: на пляже страны НАТО заметили оружие Киева

На турецком побережье обнаружили боевой беспилотник. Политолог Перенджиев сказал, кому он мог принадлежать и с какой целью было атаковано побережье.

Источник: Аргументы и факты

Киев мог намеренно запустить дрон в сторону турецкого побережья с целью атаки по туристам. Такое мнение в эксклюзивном комментарии для aif.ru выразил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.

Ранее на турецком пляже Капысую на побережье Черного моря обнаружили боевой беспилотник. Его прибило волнами в воскресенье. Турецкие СМИ писали, что по одной из версий, дрон принадлежит Украине. БПЛА направят на экспертизу в Анкару, сообщило агентство IHA.

Инциденты с попаданием украинских дронов в Турцию происходят не впервые. Один из последних случаев произошел в мае, когда украинский дрон-ловушка упал в прибрежном городе Самсун.

«Турецкое побережье может подвергаться атакам, потому что оно является излюбленным местом отдыха наших туристов. Поэтому киевский режим может осуществлять атаки. С другой стороны, их граждане тоже там отдыхают, впрочем, как и французы, немцы и другие. Видимо им все равно, главное, нанести удар по курортной зоне или расположению торговых судов», — сказал Перенджиев.

Политолог считает, что Анкара может отреагировать, но через дипломатические каналы или спецслужбы.

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