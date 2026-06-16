Еще один регион Казахстана столкнулся с нашествием саранчи

По данным регионального издания, информация о нашествии саранчи появилась в социальных сетях. Жители региона обеспокоены тем, что вредители могут нанести ущерб сельскому хозяйству.
В Мангистауской областной территориальной инспекции сообщили, что в этом году на территории региона действительно зафиксированы факты распространения саранчовых вредителей из-за частых осадков и благоприятных погодных условий.
В этой связи специалисты инспекции совместно с представителями методического центра на системной основе проводят мониторинговые и обследовательские мероприятия.
«В ходе проводимых работ выявляются очаги распространения вредителей, а также территории с уровнем экономического вреда, превышающим пороговое значение. С указанием географических координат соответствующие материалы направляются в местные исполнительные органы и обслуживающие организации для принятия необходимых мер. Работы по химической обработке осуществляются подрядной организацией — ТОО “Магтоксин”», — рассказал Жолдас Сагынгали, исполняющий обязанности руководителя Мангистауской областной территориальной инспекции.
Отмечается, что проведение химической обработки против стадных саранчовых вредителей предусмотрено на 11,1 тыс. гектаров земель: в Бейнеуском районе — 9,1 тыс. га, Мангистауском районе — 2,0 тыс. га.
На сегодняшний день в Бейнеуском районе обработано 4,3 тыс. гектаров.
«В целях снижения численности и предотвращения дальнейшего распространения вредителей завтра аналогичные мероприятия по химической обработке будут проведены на территории Тущыкудукского сельского округа. Основной целью проводимых мероприятий является защита сельскохозяйственных угодий, сохранение урожайности сельскохозяйственных культур и предотвращение массового распространения саранчовых вредителей», — заключил Жолдас Сагынгали.