Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще один регион Казахстана столкнулся с нашествием саранчи

В Мангистауской области зафиксировали распространение саранчи. Специалисты рассказали о причинах увеличения вредителей и принимаемых мерах по их уничтожению, передает Lada.kz.

Источник: Nur.kz

По данным регионального издания, информация о нашествии саранчи появилась в социальных сетях. Жители региона обеспокоены тем, что вредители могут нанести ущерб сельскому хозяйству.

В Мангистауской областной территориальной инспекции сообщили, что в этом году на территории региона действительно зафиксированы факты распространения саранчовых вредителей из-за частых осадков и благоприятных погодных условий.

В этой связи специалисты инспекции совместно с представителями методического центра на системной основе проводят мониторинговые и обследовательские мероприятия.

«В ходе проводимых работ выявляются очаги распространения вредителей, а также территории с уровнем экономического вреда, превышающим пороговое значение. С указанием географических координат соответствующие материалы направляются в местные исполнительные органы и обслуживающие организации для принятия необходимых мер. Работы по химической обработке осуществляются подрядной организацией — ТОО “Магтоксин”», — рассказал Жолдас Сагынгали, исполняющий обязанности руководителя Мангистауской областной территориальной инспекции.

Отмечается, что проведение химической обработки против стадных саранчовых вредителей предусмотрено на 11,1 тыс. гектаров земель: в Бейнеуском районе — 9,1 тыс. га, Мангистауском районе — 2,0 тыс. га.

На сегодняшний день в Бейнеуском районе обработано 4,3 тыс. гектаров.

«В целях снижения численности и предотвращения дальнейшего распространения вредителей завтра аналогичные мероприятия по химической обработке будут проведены на территории Тущыкудукского сельского округа. Основной целью проводимых мероприятий является защита сельскохозяйственных угодий, сохранение урожайности сельскохозяйственных культур и предотвращение массового распространения саранчовых вредителей», — заключил Жолдас Сагынгали.