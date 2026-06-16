В центре Красноярска инспектор мотобата врезался в такси во время погони за эндуристом (видео)

В центре Красноярска на проспекте Мира инспектор мотобата попал в аварию, преследуя нарушителя на эндуро.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, мотоциклист ехал по встречной полосе, в какой-то момент он увернулся от машины, а полицейский не успел среагировать и столкнулся с такси.
«По встречке лететь на эндуро, подвергнуть ДПСника аварии. Просто до полусмерти, человек лежит в конвульсиях на асфальте», — описывает увиденное свидетельница ДТП, снявшая об этом ролик.
Сам нарушитель скрылся с места аварии и не попытался помочь пострадавшему. Инспектора с травмами увезли в больницу.
В пресс-службе городской Госавтоинспекции пообещали прокомментировать случившееся позже.
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