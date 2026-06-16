«Низкий поклон Вам»: скончалась мать известного оперного певца Дмитрия Хворостовского Людмила

В понедельник, 15 июня, стало известно о кончине матери известного оперного певца Дмитрия Хворостовского. Людмила Хворостовская умерла в возрасте 90 лет. Она скончалась в Москве. О смерти Людмилы Хворостовской сообщил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов в Telegram-канале.
Он отметил, что власти региона продолжают поддерживать контакты с родителями оперного певца. Стоит напомнить, что Дмитрий Хворостовский скончался в 2017 году после продолжительной борьбы с раком мозга. Исполнителю было 55 лет.
«На 91-м году жизни скончалась Людмила Петровна Хворостовская, мама Дмитрия Хворостовского», — уведомил Аркадий Зинов.
Чиновник выразил искренние соболезнования родственникам Людмилы Хворостовской. Он добавил, что регион окажет помощь семье с организацией похорон.
«Низкий поклон Вам, Людмила Петровна, за то, что подарили миру великого сына», — поблагодарил Аркадий Зинов.
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Из жизни также ушел бывший посол СССР и России в Таиланде и Португалии Валентин Касаткин. Он скончался в Москве в возрасте 96 лет. В МИД России назвали Валентина Касаткина профессионалом и прекрасным человеком. Светлая память о нем сохранится навсегда, сказано в сообщении ведомства. В МИД отметили, что дипломат обладал богатым профессиональным опытом и применял талант как в условиях холодной войны, так и в период геополитических сдвигов.
В конце апреля скоропостижно умер народный артист России Роберт Ляпидевский. Ему было 89 лет. О смерти артиста стало известно 28 апреля. При этом какие-либо подробности не уточняются. Причины и обстоятельства ухода из жизни остаются неизвестными. Роберта Ляпидевского охарактеризовали как живую легенду Театра Образцова.