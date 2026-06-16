«Низкий поклон Вам»: скончалась мать известного оперного певца Дмитрия Хворостовского Людмила

Из жизни также ушел бывший посол СССР и России в Таиланде и Португалии Валентин Касаткин. Он скончался в Москве в возрасте 96 лет. В МИД России назвали Валентина Касаткина профессионалом и прекрасным человеком. Светлая память о нем сохранится навсегда, сказано в сообщении ведомства. В МИД отметили, что дипломат обладал богатым профессиональным опытом и применял талант как в условиях холодной войны, так и в период геополитических сдвигов.