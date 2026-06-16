Совет муниципальных образований Хабаровского края отмечает 20-летие

Сегодня муниципальное сообщество активно включено в поддержку участников СВО и их семей, участвует в гуманитарных акциях. Отдельным важным направлением стало взаимодействие с Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления. Такое сотрудничество открывает доступ к федеральным программам, передовым практикам и методическим ресурсам для глав и специалистов муниципалитетов. В праздничный день мэр пожелал коллегам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых профессиональных успехов в нелёгком, но важном труде на благо Хабаровского края.