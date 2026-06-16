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Совет муниципальных образований Хабаровского края отмечает 20-летие

За эти годы местное самоуправление в регионе проделало огромный путь, напомнил мэр Сергей Кравчук в обращении по случаю торжества.

Ассоциация «Совет муниципальных образований Хабаровского края» отмечает 20-летие. Ровно два десятилетия назад, 16 июня 2006 года, в Хабаровске состоялся Учредительный съезд, собравший делегатов от 213 муниципальных образований. Подписав Учредительный договор, они заложили фундамент добровольного объединения, призванного помогать территориям обмениваться опытом и сообща решать общие задачи.

За эти годы местное самоуправление в регионе проделало огромный путь. Меняются города и посёлки: благоустраиваются дворы и скверы, модернизируется коммунальное хозяйство, строятся и ремонтируются дороги. Эта созидательная работа охватывает все уголки края, и вклад муниципального сообщества здесь — первостепенный.

Мэр Хабаровска и председатель ассоциации Сергей Кравчук напомнил, что по поручению губернатора Дмитрия Демешина в этом году начался мониторинг реализации президентских нацпроектов и Народной программы в районах.

«Местный уровень власти — это передний край системы управления, а работа в муниципалитете — это огромная ответственность и настоящее призвание», — привёл он слова Президента России Владимира Путина.

Сегодня муниципальное сообщество активно включено в поддержку участников СВО и их семей, участвует в гуманитарных акциях. Отдельным важным направлением стало взаимодействие с Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления. Такое сотрудничество открывает доступ к федеральным программам, передовым практикам и методическим ресурсам для глав и специалистов муниципалитетов. В праздничный день мэр пожелал коллегам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых профессиональных успехов в нелёгком, но важном труде на благо Хабаровского края.