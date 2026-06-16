Жители Башкирии выиграли в лотерею более 214 млн рублей

Гослотерея «Столото» подготовила рейтинг ко Дню России. За период с 1 января по 31 мая общая сумма выигрышей жителей Республики Башкортостан составила 214 444 214 рублей.
Статистика подтверждает, что победителями лотереи становятся жители со всей России — от Калининграда до Камчатки. В общей сложности за этот период они выиграли более 8,7 млрд рублей, а это почти 58 млн рублей ежедневно.
Ранее электромонтер из Башкирии стал лотерейным миллионером.
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