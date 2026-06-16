Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура США просит перенести заседание по делу Мадуро на конец июля

Сторона обвинения объяснила, что дополнительное время потребуется на передачу новых материалов защите и их изучение адвокатами ответчика.

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Федеральная прокуратура направила в суд Нью-Йорка ходатайство о переносе следующего заседания по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро с июня на конец июля.

«Правительство [США] с согласия стороны защиты запрашивает перенос следующего процессуального заседания с 30 июня 2026 года на 22 июля 2026 года», — говорится в документе за подписью прокурора по Южному округу штата Нью-Йорк Джея Клейтона.

Сторона обвинения объяснила, что дополнительное время потребуется на передачу новых материалов по делу стороне защиты и их изучение адвокатами ответчика.

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле, захватили и вывезли Мадуро с женой Силией Флорес. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро и его жена вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет уполномоченный президент Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента республики.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше