Прокуратура США просит перенести заседание по делу Мадуро на конец июля

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле, захватили и вывезли Мадуро с женой Силией Флорес. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро и его жена вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет уполномоченный президент Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента республики.