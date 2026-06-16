Прокуратура США просит перенести заседание по делу Мадуро на конец июля

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Федеральная прокуратура направила в суд Нью-Йорка ходатайство о переносе следующего заседания по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро с июня на конец июля.
«Правительство [США] с согласия стороны защиты запрашивает перенос следующего процессуального заседания с 30 июня 2026 года на 22 июля 2026 года», — говорится в документе за подписью прокурора по Южному округу штата Нью-Йорк Джея Клейтона.
Сторона обвинения объяснила, что дополнительное время потребуется на передачу новых материалов по делу стороне защиты и их изучение адвокатами ответчика.
3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле, захватили и вывезли Мадуро с женой Силией Флорес. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро и его жена вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет уполномоченный президент Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента республики.