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Губернатор Красноярского края побывал с визитом в Зеленогорске

Михаил Котюков отметил динамику развития закрытого города.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков побывал с рабочим визитов в Зеленогорске. Проинспектировал ключевые объекты социальной инфраструктуры, включая школу, техникум, Центр промышленной медицины и крытый хоккейный корт «Сибирь».

Также побывал на предприятиях города, которые вносят большой вклад в экономику региона и страны в целом. Встретился с семьями участников СВО, активистами и по традиции в заключение провел встречу с местными жителями, ответив на волнующие их вопросы.

В завершение визита в территорию глава края подвел итоги рабочего дня. Отметил, что Зеленогорск уверенно и динамично развивается. Сегодня это не просто один из опорных городов региона, он активно включается в реализацию национальных проектов.