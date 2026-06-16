Губернатор Красноярского края побывал с визитом в Зеленогорске

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков побывал с рабочим визитов в Зеленогорске. Проинспектировал ключевые объекты социальной инфраструктуры, включая школу, техникум, Центр промышленной медицины и крытый хоккейный корт «Сибирь».
Также побывал на предприятиях города, которые вносят большой вклад в экономику региона и страны в целом. Встретился с семьями участников СВО, активистами и по традиции в заключение провел встречу с местными жителями, ответив на волнующие их вопросы.
В завершение визита в территорию глава края подвел итоги рабочего дня. Отметил, что Зеленогорск уверенно и динамично развивается. Сегодня это не просто один из опорных городов региона, он активно включается в реализацию национальных проектов.