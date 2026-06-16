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В Красноярский край привезли 600 попугаев из Кыргызстана

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В аэропорту Красноярска специалисты Россельхознадзора проверили партию декоративных птиц, ввезенных из Кыргызстана.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В аэропорту Красноярска специалисты Россельхознадзора проверили партию декоративных птиц, ввезенных из Кыргызстана.

В регион авиатранспортом доставили 600 попугаев. Среди них волнистые попугаи, кореллы и неразлучники.

Как сообщили в ведомстве, птиц перевезли с соблюдением ветеринарно-санитарных требований России и Таможенного союза.

Груз предназначен для индивидуального предпринимателя, который занимается разведением и содержанием декоративных птиц в Красноярске.

Сейчас попугаев разместили на карантин в специально подготовленном помещении. В этот период специалисты проведут необходимые исследования и профилактические мероприятия.

Партия, ввезенная 10 июня, стала уже седьмой с начала 2026 года поставкой декоративных птиц из Кыргызстана. Всего за этот период в Красноярский край привезли 6 тыс. птиц.