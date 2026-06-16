В Красноярский край привезли 600 попугаев из Кыргызстана

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В аэропорту Красноярска специалисты Россельхознадзора проверили партию декоративных птиц, ввезенных из Кыргызстана.
В регион авиатранспортом доставили 600 попугаев. Среди них волнистые попугаи, кореллы и неразлучники.
Как сообщили в ведомстве, птиц перевезли с соблюдением ветеринарно-санитарных требований России и Таможенного союза.
Груз предназначен для индивидуального предпринимателя, который занимается разведением и содержанием декоративных птиц в Красноярске.
Сейчас попугаев разместили на карантин в специально подготовленном помещении. В этот период специалисты проведут необходимые исследования и профилактические мероприятия.
Партия, ввезенная 10 июня, стала уже седьмой с начала 2026 года поставкой декоративных птиц из Кыргызстана. Всего за этот период в Красноярский край привезли 6 тыс. птиц.