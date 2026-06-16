В Омске цены на бензин и дизель выросли в пяти сетях АЗС

В Омске продолжили расти цены на автомобильное топливо.
В понедельник, 15 июня, стоимость топлива изменилась сразу в пяти сетях автозаправочных станций.
АЗС «Топлайн»
А-92: +9 копеек.
А-92 Reactive: +9 копеек.
А-95: +10 копеек.
А-95 Reactive: +10 копеек.
Дизельное топливо: +12 копеек.
Сеть «Юнигаз»
А-92 UNI: +5 копеек.
А-92 «Евро»: +5 копеек.
А-95 UNI: +20 копеек.
Дизельное топливо «Евро»: +15 копеек.
Дизельное топливо UNI: +15 копеек.
АЗС «Газпромнефть»
А-92: +9 копеек.
А-95: +1 копейка.
G-95: +2 копейки.
Дизельное топливо: +3 копейки.
Сеть «Татнефть»
АИ-92: +2 копейки.
АИ-95: +9 копеек.
Дизель: +19 копеек.
Дизель «Танеко»: +2,6 рубля.
АЗС «ТрансСиб»
АИ-92: +2 копейки.
АИ-95: +1 копейка.
Дизель: +4 копейки.
Цены на 15 июня
Сеть «Газпромнефть»:
А-92: 60,68−61,25 ₽
А-95: 65,20−66 ₽
G-95: 66,60−67,40 ₽
G-100: 84,77−85,22 ₽
Дизель: 78,30−79,02 ₽
Газ: 22,90−23,15 ₽
КПГ: 31,67−32,04 ₽
Сеть «Татнефть»:
АИ-92: 60,70−60,90 ₽
АИ-95: 65,45−65,85 ₽
Дизель: 78,51−78,65 ₽
ДТ «Танеко»: 80,15 ₽
Сеть «Юнигаз»:
А-92 UNI: 61,12 ₽
А-92 «Евро»: 60,77 ₽
А-95 UNI: 66,97 ₽
А-98 UNI: 83,97 ₽
Газ: 22,90 ₽
ДТ «Евро»: 78,57 ₽
ДТ UNI: 79,62 ₽
ДТ «Евро»: 79,97 ₽
Сеть «Топлайн»:
А-92: 60,79−61,79 ₽
А-92 Reactive: 62,09−62,54 ₽
А-95: 65,55−66,55 ₽
А-95 Reactive: 66,85 ₽
А-98: 83,77 ₽
Газ: 22,25−25,20 ₽
Дизель: 78,56−79,66 ₽
Метан: 31,09 ₽
СПГ: 46−47 ₽
Сеть «ТрансСиб»:
АИ-92: 60,70 ₽
АИ-95: 65,40 ₽
Дизель: 78,40 ₽