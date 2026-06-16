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В Омске цены на бензин и дизель выросли в пяти сетях АЗС

Сильнее всего изменилась стоимость дизельного топлива «Танеко» — оно прибавило 2,6 рубля за литр.

Источник: Om1 Омск

В Омске продолжили расти цены на автомобильное топливо.

В понедельник, 15 июня, стоимость топлива изменилась сразу в пяти сетях автозаправочных станций.

АЗС «Топлайн»

  • А-92: +9 копеек.

  • А-92 Reactive: +9 копеек.

  • А-95: +10 копеек.

  • А-95 Reactive: +10 копеек.

  • Дизельное топливо: +12 копеек.

Сеть «Юнигаз»

  • А-92 UNI: +5 копеек.

  • А-92 «Евро»: +5 копеек.

  • А-95 UNI: +20 копеек.

  • Дизельное топливо «Евро»: +15 копеек.

  • Дизельное топливо UNI: +15 копеек.

АЗС «Газпромнефть»

  • А-92: +9 копеек.

  • А-95: +1 копейка.

  • G-95: +2 копейки.

  • Дизельное топливо: +3 копейки.

Сеть «Татнефть»

  • АИ-92: +2 копейки.

  • АИ-95: +9 копеек.

  • Дизель: +19 копеек.

  • Дизель «Танеко»: +2,6 рубля.

АЗС «ТрансСиб»

  • АИ-92: +2 копейки.

  • АИ-95: +1 копейка.

  • Дизель: +4 копейки.

Цены на 15 июня

  • А-92: 60,68−61,25 ₽

  • А-95: 65,20−66 ₽

  • G-95: 66,60−67,40 ₽

  • G-100: 84,77−85,22 ₽

  • Дизель: 78,30−79,02 ₽

  • Газ: 22,90−23,15 ₽

  • КПГ: 31,67−32,04 ₽

Сеть «Татнефть»:

  • АИ-92: 60,70−60,90 ₽

  • АИ-95: 65,45−65,85 ₽

  • Дизель: 78,51−78,65 ₽

  • ДТ «Танеко»: 80,15 ₽

Сеть «Юнигаз»:

  • А-92 UNI: 61,12 ₽

  • А-92 «Евро»: 60,77 ₽

  • А-95 UNI: 66,97 ₽

  • А-98 UNI: 83,97 ₽

  • Газ: 22,90 ₽

  • ДТ «Евро»: 78,57 ₽

  • ДТ UNI: 79,62 ₽

  • ДТ «Евро»: 79,97 ₽

Сеть «Топлайн»:

  • А-92: 60,79−61,79 ₽

  • А-92 Reactive: 62,09−62,54 ₽

  • А-95: 65,55−66,55 ₽

  • А-95 Reactive: 66,85 ₽

  • А-98: 83,77 ₽

  • Газ: 22,25−25,20 ₽

  • Дизель: 78,56−79,66 ₽

  • Метан: 31,09 ₽

  • СПГ: 46−47 ₽

Сеть «ТрансСиб»:

  • АИ-92: 60,70 ₽

  • АИ-95: 65,40 ₽

  • Дизель: 78,40 ₽