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В центре «Инстинкт» выхаживают маленьких норок

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В АНО «Центр “Инстинкт” рассказали о состоянии детенышей американской норки, которые поступили к специалистам в тяжелом состоянии.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В АНО «Центр “Инстинкт” рассказали о состоянии детенышей американской норки, которые поступили к специалистам в тяжелом состоянии.

По словам сотрудников, животных привезли сильно ослабленными и переохлажденными, из-за чего у них были выявлены проблемы с желудочно-кишечным трактом. В первые сутки за ними был установлен постоянный уход: кормление каждый час и медикаментозная поддержка.

Сейчас состояние малышей стабилизировалось. Они по-прежнему получают специальную смесь, но уже начали самостоятельно есть рыбу и мясо, проявляют активность и интерес к окружающему.

В центре отмечают, что животные растут, становятся более подвижными и скоро откроют глаза.

При этом специалисты подчеркивают, что выпустить этих норок в дикую природу невозможно, поэтому для них ищут новых владельцев. Животным требуется просторное вольерное содержание с доступом к воде, готовность к возможному агрессивному поведению и регулярным ветеринарным расходам.

В центре готовы дать рекомендации и сопровождать адаптацию животных.