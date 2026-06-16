Раненые бойцы, оставшиеся в строю, получат допподдержку в Хабаровском крае

В Хабаровском крае расширят поддержку ветеранов боевых действий и действующих военнослужащих, получивших тяжёлые ранения. Новые категории подопечных включены в работу Государственного фонда «Защитники Отечества» после указа президента России Владимира Путина, сообщили в филиале фонда по региону.
Речь идёт о двух группах. Первая — действующие военнослужащие, которые получили тяжёлые ранения и инвалидность в ходе СВО, но решили продолжить службу в Вооружённых силах России. Вторая — ветераны боевых действий, которые участвовали в отражении вооружённого вторжения на территориях регионов, прилегающих к районам проведения СВО, и также получили инвалидность.
Для таких защитников фонд сможет организовывать помощь с техническими средствами реабилитации. В Хабаровском крае это, в частности, спортивные протезы, адаптивная одежда, автомобили с ручным управлением и оборудование для адаптации жилья под новые потребности человека.
Отдельное направление — возвращение к активной жизни через спорт. Ветеранов и военнослужащих будут привлекать к физкультурным мероприятиям и соревнованиям, в том числе к «Кубку Защитников Отечества». Хабаровский край уже принимал региональные этапы этих состязаний, теперь участвовать в них сможет больше бойцов.
«Действующие военнослужащие с инвалидностью, которые, несмотря на тяжёлые ранения, приняли решение продолжить служить в Вооружённых силах РФ, — это настоящие герои. Важно окружить их заботой и вниманием, предоставить возможности для активной жизни», — отметила председатель Государственного фонда «Защитники Отечества», статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.
В хабаровском филиале фонда заявили, что готовы принять новые категории подопечных. Социальные координаторы будут сопровождать обращения и помогать военнослужащим получать положенные меры поддержки без лишней беготни по инстанциям.
Руководитель филиала фонда по Хабаровскому краю Алёна Чаплыгина подчеркнула, что в регионе есть военнослужащие, которые после тяжёлых ранений остались в системе Минобороны и продолжают службу. Теперь они смогут обращаться за помощью наравне с другими подопечными фонда — от реабилитации и адаптации жилья до участия в спортивных программах.
Своим мнением поделился действующий военнослужащий Марк, ветеран СВО, который получил тяжёлое ранение, но решил остаться в строю. По его словам, для таких бойцов особенно важны не только технические средства реабилитации, но и возможность заниматься спортом, получать сопровождение и быстрее возвращаться к полноценной жизни.
Государственный фонд «Защитники Отечества» занимается персональным сопровождением ветеранов СВО и семей погибших бойцов. Его специалисты помогают с медицинской и социальной реабилитацией, переобучением, трудоустройством, юридическими вопросами, адаптацией жилья и долговременным уходом на дому.