Раненые бойцы, оставшиеся в строю, получат допподдержку в Хабаровском крае

Руководитель филиала фонда по Хабаровскому краю Алёна Чаплыгина подчеркнула, что в регионе есть военнослужащие, которые после тяжёлых ранений остались в системе Минобороны и продолжают службу. Теперь они смогут обращаться за помощью наравне с другими подопечными фонда — от реабилитации и адаптации жилья до участия в спортивных программах.