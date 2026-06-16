Адыгея в Год единства народов России представила страну в Марокко

РАБАТ, 16 июня. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Национальные творческие коллективы Республики Адыгея дали в столице Марокко концерт, которым завершилось многодневное турне российских артистов по городам королевства. Событие приурочено к 10-летию со дня подписания совместного заявления об углубленном стратегическом партнерстве между Россией и Марокко.
На сцене одного из концертных залов Рабата выступили мужской вокальный ансамбль «Ащэмэз», ансамбль народной песни и танца «Исламей» и адыгский композитор и аранжировщик, виртуоз игры на аккордеоне Аслан Тлебзу. Когда завершился последний номер программы, зал стоя несколько минут аплодировал артистам, выступление которых стало одним из наиболее значимых событий в рамках Года единства народов России и в российско-марокканских отношениях в области культуры за текущий год.
Шаг за шагом к большим проектам.
«В рамках предложенного формата мы постарались как можно более достойно представить культуру нашей республики как часть многообразной культуры всей России», — рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС министр культуры Республики Адыгея Юрий Аутлев. Главной целью организаторов, пояснил он, было «познакомить марокканцев с творческими, культурными традициями [Адыгеи], но, к сожалению, смогли привезти в Марокко лишь ее небольшую частичку».
По словам Аутлева, «с эмоциональной точки зрения, местная публика принимала артистов очень тепло». Во время первых выходов артистов на сцену на первом концерте в городе Марракеш, добавил министр, зрители вели себя «несколько сдержано, но потом марокканцы “разошлись”, особенно на втором концерте, так как многие пришли повторно и уже ожидали знакомых номеров». Он рассказал, что на концерт в Рабате пришла семья этнических адыгов из Сирии, которая уже пять лет живет в Марокко. «Пришли всей семьей с флагами Республики Адыгея, поддерживали артистов очень горячо», — отметил Аутлев.
Касаясь деловой части поездки, министр культуры Адыгеи отметил, что по итогам его встреч в Мараккеше, Агадире и Рабате в Министерстве по делам молодежи, культуры и связи «появились договоренности по сотрудничеству и в музейном деле, и по обмену выставками, а также участию ученых, археологов Адыгеи в совместных конференциях, других мероприятиях, представляющих обоюдный интерес». Другая идея, добавил он, «состоит в том, чтобы художники из Марокко приезжали в Адыгею на пленэр, а художники [из республики] могли бы отправится в королевство, которое так же, как и республика, известно своими неповторимыми пейзажами». «С марокканскими коллегами условились, что начнем активный обмен информацией, приглашениями и постепенно, шаг за шагом в результате совместной работы будем планировать расширение взаимного сотрудничества. Будем начинать с малого, чтобы лучше вызрели большие общие проекты», — подчеркнул Аутлев.
Открытость по отношению к россиянам.
Министр культуры Адыгеи особенно выделил позитивное отношение жителей Марокко к россиянам. «Отношение людей к россиянам — удивительное, — заметил он, — везде чувствуется хорошее, доброе отношение к гражданам России, что сейчас особенно ценно». По словам Аутлева, «такое отношение, безусловно, нужно развивать и поддерживать».
С министром согласилась и директор ансамбля «Ащэмэз» Асиет Басте, которая поделилась с корреспондентом ТАСС впечатлениями от турне. По ее мнению, «марокканцы — очень добрый, отзывчивый и гостеприимный народ». «Мы абсолютно не ощущали, что находимся так далеко от дома», — сказала она. Директор ансамбля, по ее словам, «испытала ощущение праздника, единства» и «незабываемое душевное и эмоциональное наполнение». «Это доказывает, что у культуры нет границ, — добавила Басте, — и музыка смогла объединить людей, у которых совершенно различные основы, но появляется единение душ, единение в празднике музыки и танца».