Адыгея в Год единства народов России представила страну в Марокко

Касаясь деловой части поездки, министр культуры Адыгеи отметил, что по итогам его встреч в Мараккеше, Агадире и Рабате в Министерстве по делам молодежи, культуры и связи «появились договоренности по сотрудничеству и в музейном деле, и по обмену выставками, а также участию ученых, археологов Адыгеи в совместных конференциях, других мероприятиях, представляющих обоюдный интерес». Другая идея, добавил он, «состоит в том, чтобы художники из Марокко приезжали в Адыгею на пленэр, а художники [из республики] могли бы отправится в королевство, которое так же, как и республика, известно своими неповторимыми пейзажами». «С марокканскими коллегами условились, что начнем активный обмен информацией, приглашениями и постепенно, шаг за шагом в результате совместной работы будем планировать расширение взаимного сотрудничества. Будем начинать с малого, чтобы лучше вызрели большие общие проекты», — подчеркнул Аутлев.