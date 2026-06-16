Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Угроза налета БПЛА сохраняется в Волгоградской области

Седьмой час на территории Волгоградской области действует режим беспилотной опасности. О.

Седьмой час на территории Волгоградской области действует режим беспилотной опасности.

О возможной атаке БПЛА жителей региона предупредили после полуночи. Горожан традиционно попросили не подходить к окнам и не пользоваться лифтом, по возможности оставаться в помещении без стекол и сохранять осторожность на открытых участках улиц.

Несмотря на угрозу налета беспилотников, волгоградский аэропорт работает в штатном режиме. Сегодня утром в авиагавани задерживаются два столичных рейса — самолет авиакомпании «Победа» прибудет в город на Волге с 20-минутным опозданием. Такая же заминка ждет и пассажиров, вылетающих в столицу утром вторника.

Фото Андрея Поручаева.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше