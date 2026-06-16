Ректор Сеченовского университета Глыбочко рассказал, как дожить до 120 лет

— Каждый человек должен взять ответственность за свое здоровье, потому что медицина без этого не справится. Долголетие начинается не в старости, а в 30, 40, 50 лет через профилактику, регулярный мониторинг показателей здоровья и правильный образ жизни, — заявил он, отвечая на вопрос РИА Новости, когда люди в России начнут жить до 120 лет.