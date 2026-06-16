Ректор Сеченовского университета Глыбочко рассказал, как дожить до 120 лет

Путь к увеличению продолжительности жизни до 120 лет лежит через профилактику, мониторинг показателей здоровья и правильный образ жизни. Об этом рассказал ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.
— Каждый человек должен взять ответственность за свое здоровье, потому что медицина без этого не справится. Долголетие начинается не в старости, а в 30, 40, 50 лет через профилактику, регулярный мониторинг показателей здоровья и правильный образ жизни, — заявил он, отвечая на вопрос РИА Новости, когда люди в России начнут жить до 120 лет.
По его словам, в РФ формируется культура здорового долголетия в том числе благодаря инновационным технологиям. Метаболомный скрининг уже сейчас позволяет выявлять риски ряда хронических заболеваний задолго до появления первых симптомов, а нейросети на ЭКГ видят угрозу сердечной недостаточности за три-пять лет.
— Люди сегодня готовы управлять здоровьем вместе с врачом. Поэтому достижение здорового долголетия — цель вполне достижимая, мы уже на этом пути, — подчеркнул Глыбочко в беседе с агентством.
Главный внештатный гериатр Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева ранее рассказала, что отслеживание уровня холестерина и глюкозы, профилактические осмотры, физическая активность и отказ от вредных привычек увеличивают шансы человека дожить до 100 лет.