В Красноярском крае стабилизировалась паводковая ситуация

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае снижается уровень воды, подтопления носят локальный характер.
По состоянию на 16 июня в 4 муниципальных образованиях остаются подтопленными 32 приусадебных участка и 3 садовых дома. В двух округах все еще затронуты паводком 2 участка автодорог, отмечает пресс-служба регионального агентства по ГО, ЧС и ПБ.
Несмотря на стабилизацию обстановки, власти и оперативные службы продолжают мониторинг уровня рек и готовы оперативно реагировать на любые возможные подтопления.