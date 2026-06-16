В Красноярском крае стабилизировалась паводковая ситуация

По состоянию на 16 июня в 4 муниципальных образованиях остаются подтопленными 32 приусадебных участка и 3 садовых дома. В двух округах все еще затронуты паводком 2 участка автодорог, отмечает пресс-служба регионального агентства по ГО, ЧС и ПБ.