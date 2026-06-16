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В Красноярском крае стабилизировалась паводковая ситуация

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае снижается уровень воды, подтопления носят локальный характер.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае снижается уровень воды, подтопления носят локальный характер.

По состоянию на 16 июня в 4 муниципальных образованиях остаются подтопленными 32 приусадебных участка и 3 садовых дома. В двух округах все еще затронуты паводком 2 участка автодорог, отмечает пресс-служба регионального агентства по ГО, ЧС и ПБ.

Несмотря на стабилизацию обстановки, власти и оперативные службы продолжают мониторинг уровня рек и готовы оперативно реагировать на любые возможные подтопления.