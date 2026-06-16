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Мэр Нижнекамска призвал горожан принять меры при ракетной опасности

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев призвал горожан принять меры безопасности. Соответствующее сообщение он опубликовал в «Максе».

Источник: ИА Татар-информ

«Дорогие нижнекамцы, на территории Татарстана введен режим “Ракетная опасность”. Пожалуйста, примите меры безопасности», — говорится в сообщении.

Режим ракетной опасности объявили в Татарстане 16 июня. В аэропорту Казани ввели ограничения.

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