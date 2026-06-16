Хабаровская школьница вынесла из дома золото матери на 150 тысяч

В Хабаровске полицейские задержали 15-летнюю девушку и её 18-летнего знакомого после пропажи золотых украшений из квартиры в Железнодорожном районе. Ущерб хозяйка оценила в 150 тысяч рублей, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.
Женщина обратилась в полицию после того, как из дома исчезли цепь, кольцо, браслет и серьги. Сама заявительница указала, что к пропаже может быть причастна её дочь. Проверка подтвердила эти подозрения.
По данным полиции, в течение мая подросток выносила из квартиры украшения матери и передавала их знакомому. Молодой человек, зная, что вещи похищены, сдавал золото в ломбард на улице Большой, предъявляя свой паспорт.
Всего сообщники получили 140 тысяч рублей и потратили деньги на личные нужды. Украшения сдавались без права последующего выкупа, после чего их продали другим покупателям.
В отношении девушки возбуждено уголовное дело о краже, с неё взяли обязательство о явке. Её приятеля, ранее уже судимого за кражи, подозревают в шести эпизодах сбыта имущества, заведомо добытого преступным путём. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.