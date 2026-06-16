В красноярском сквере на Каче керамическому коту-блогеру отбили голову

Это уже второй акт вандализма в сквере за неделю. 11 июня здесь повредили бронзового суслика Афоню. Камер на местах, где стояли фигурки, не было, поэтому найти нарушителей практически невозможно. В Красгорпарке всерьез задумались о том, как обезопасить территорию.