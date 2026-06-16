В красноярском сквере на Каче керамическому коту-блогеру отбили голову

В Красноярске в сквере Юдина вандалы разбили фигурку кота, которая стояла на скамейке. Неизвестные отломали керамическому животному голову и вырвали доски из лавочки, к которой оно крепилось. Об этом пишет «Город Прима» со ссылкой на Красгорпарк.
Восстановлению фигурка не подлежит. Ее владелец, установивший кота по собственной инициативе, делать повторно его не будет. В полицию обращаться не стали, так как украшение не находится на балансе учреждения.
Керамическая скульптура появилась в сквере 17 апреля. Создатели назвали его «Кот, который решил жить сам по себе» и завели ему собственный блог, который ведется от лица питомца.
Это уже второй акт вандализма в сквере за неделю. 11 июня здесь повредили бронзового суслика Афоню. Камер на местах, где стояли фигурки, не было, поэтому найти нарушителей практически невозможно. В Красгорпарке всерьез задумались о том, как обезопасить территорию.
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