Чкаловск представил туристический проект «Крылья Золотого кольца» в Москве

Депутат Госдумы РФ Артём Кавинов подчеркнул, что Чкаловск — это не только родина легендарного лётчика, но и территория с богатым наследием, живописными видами на Волгу и самобытными традициями. По его мнению, включение Чкаловска и Пуреха в маршрут Золотого кольца даст импульс развитию туризма, малого бизнеса и сферы гостеприимства.