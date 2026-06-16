Чкаловск представил туристический проект «Крылья Золотого кольца» в Москве

В Московском отделении Русского географического общества состоялась презентация туристического потенциала Чкаловска — проект «Крылья Золотого кольца». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
На мероприятии собрались представители турбизнеса, власти, общественных организаций и профильные эксперты. Среди гостей присутствовали потомки прославленных советских лётчиков: Анна Чупилкина (внучка Александра Белякова), Мария Водопьянова (внучка Михаила Водопьянова) и Дмитрий Хаустов (родственник Георгия Байдукова).
Участникам представили маршрут «Чкаловск — город крылатой мечты», посвящённый Валерию Чкалову, истории авиации и экранопланостроения. Также презентовали туристические программы «Держи штурвал», «Вектор скорости» и «Ремесленная слобода», которые объединяют музеи, центры народных промыслов и туристические объекты округа.
Депутат Госдумы РФ Артём Кавинов подчеркнул, что Чкаловск — это не только родина легендарного лётчика, но и территория с богатым наследием, живописными видами на Волгу и самобытными традициями. По его мнению, включение Чкаловска и Пуреха в маршрут Золотого кольца даст импульс развитию туризма, малого бизнеса и сферы гостеприимства.
Отдельное внимание уделили маршруту «Пурех. Так звучит Россия», раскрывающему историко‑культурное наследие старинного села, и проекту культурно‑исторического центра «Гостиница “Авиатор”».
Глава местного самоуправления Чкаловска Любовь Владимирова назвала включение населённых пунктов в Золотое кольцо признанием усилий по сохранению наследия и развитию инфраструктуры. Она отметила, что история Чкаловской земли живёт в традициях и современных инициативах, и выразила благодарность Русскому географическому обществу за возможность презентовать туристический потенциал округа на федеральном уровне.
В завершение прошёл открытый диалог о перспективах сотрудничества, новых маршрутах и продвижении территории.