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Хабаровчанин Александр Рисс за героизм и мужество удостоен государственной награды

Младшего сержанта наградили медалью «За храбрость» II степени.

Источник: Хабаровский край сегодня

Младший сержант Александр Рисс из Хабаровска за проявленные героизм, мужество и самоотверженность награждён медалью «За храбрость» II степени, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Александр Рисс после прохождения срочной службы более десяти лет работал лесником-инспектором, затем пожарным.

В марте 2025 года, руководствуясь чувством долга и искренней любовью к Родине, подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации. В качестве командира отделения штурмовой роты мотострелкового соединения Восточного военного округа отправился в зону проведения специальной военной операции.

Подразделению была поставлена задача в районе населённого пункта Богатырь, провести зачистку лесополос и опорных пунктов противника. В ходе ожесточённых боёв младший сержант Рисс проявил мужество и высокий профессионализм. Когда его подчинённый получил ранение, несмотря на опасность, Александр оказал товарищу первую помощь, и вынес его из-под огня. Передав раненого эвакуационной группе, он вновь вернулся на боевую позицию.

Сегодня младший сержант Рисс Александр остаётся в строю, достойно выполняя поставленные задачи и являясь примером мужества, стойкости и верности воинскому долгу.

За проявленные героизм, мужество и самоотверженность он удостоен государственной награды — медали «За храбрость» II степени.