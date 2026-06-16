Хабаровчанин Александр Рисс за героизм и мужество удостоен государственной награды

Подразделению была поставлена задача в районе населённого пункта Богатырь, провести зачистку лесополос и опорных пунктов противника. В ходе ожесточённых боёв младший сержант Рисс проявил мужество и высокий профессионализм. Когда его подчинённый получил ранение, несмотря на опасность, Александр оказал товарищу первую помощь, и вынес его из-под огня. Передав раненого эвакуационной группе, он вновь вернулся на боевую позицию.