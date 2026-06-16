Космонавт Кудь-Сверчков показал самые высокие горы с МКС

Космонавт добавил, что, будучи неравнодушным к горам, в ходе обеих космических миссий снимал горные системы и самые высокие вершины на всех континентах планеты. «Восхождение на высоту выше 8 тыс. м — это вызов. Здесь, как и в космосе, успех зависит от собственных навыков, опыта, здоровья, оборудования, логистики и команды. Как и в космосе, в горах люди проявляются такими, какие они есть на самом деле», — отметил он.