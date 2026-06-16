Космонавт Кудь-Сверчков показал самые высокие горы с МКС

МКС, 16 июня. /ТАСС/. Даже самые высокие пики-восьмитысячники из космоса выглядят лишь как морщины на земной поверхности — спецкор ТАСС на Международной космической станции, командир МКС космонавт Сергей Кудь-Сверчков предложил убедиться в этом своими глазами, поделившись снимками высочайших на Земле гор.
«Сверху огромные массивы выглядят совсем не так внушительно, как если бы ты находился у их подножия. Они похожи на покрытые льдом и присыпанные снегом морщины на поверхности Земли. Но, вглядываясь в них через объектив, я представляю их масштаб и всю суровость горного мира Гималаев или Каракорума», — сказал космонавт.
Космонавт добавил, что, будучи неравнодушным к горам, в ходе обеих космических миссий снимал горные системы и самые высокие вершины на всех континентах планеты. «Восхождение на высоту выше 8 тыс. м — это вызов. Здесь, как и в космосе, успех зависит от собственных навыков, опыта, здоровья, оборудования, логистики и команды. Как и в космосе, в горах люди проявляются такими, какие они есть на самом деле», — отметил он.
Кудь-Сверчков признался, что не любит выражение «покорение вершин». «Разве можно покорить, подчинить себе огромную гору? Каждое восхождение, даже на одну и ту же вершину — это в первую очередь испытание себя. И да, даже увидев высочайшие горы мира сверху, я бы хотел однажды подняться на одну из этих грандиозных вершин», — добавил командир МКС.
Восьмитысячники — горные вершины, высота которых превышает 8 тыс. м над уровнем моря. Всего на Земле насчитывается 14 таких вершин, все они находятся в Центральной Азии в горных системах Гималаев (10 пиков) и Каракорума (4 пика). Первыми людьми, покорившими высоты более 8 тыс. м, стали французские альпинисты Морис Эрцог и Луи Лашеналь, поднявшиеся на Аннапурну (8 091 м) в 1950 году. Первое восхождение на высочайшую вершину мира — Джомолунгму (8 848 м) — совершили новозеландец Эдмунд Хиллари и непальский шерпа Тенцинг Норгей в 1953 году.