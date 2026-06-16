Специалисты сказали, чего точно не должно быть на корке и мякише хорошего хлеба

Кстати, среди типичных нарушений государственный надзор выявляет не только недостатки в информации на маркировке, несоблюдение условий хранения в торговых организациях и продажу хлеба по истечению сроков годности. Не так уж и редки несоответствия продукции требованиям по органолептическим показателям. Это, к примеру, присутствие постороннего запаха, наличие признаков плесени, дефекты корки или мякиша.