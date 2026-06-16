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Специалисты сказали, чего точно не должно быть на корке и мякише хорошего хлеба

Вот чего не должно быть на корке и мякише хорошего хлеба.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Гомельской областной инспекции Госстандарта сказали, по каким приметам потребитель может отличить хороший хлеб.

Прежде всего эксперты советуют покупать хлеб и хлебобулочные изделия в стационарных предприятиях торговли. Там обеспечиваются условия хранения для такой продукции.

Стоит обратить внимание и на внешний вид хлеба:

«На корке не допускаются крупные трещины, подрывы, загрязнения. Мякиш должен быть пропеченный, без посторонних включений и следов непромеса».

У хлеба не должно быть посторонних запахов. Также рекомендуется изучить маркировку и убедиться в наличии знака ЕАС.

Кстати, среди типичных нарушений государственный надзор выявляет не только недостатки в информации на маркировке, несоблюдение условий хранения в торговых организациях и продажу хлеба по истечению сроков годности. Не так уж и редки несоответствия продукции требованиям по органолептическим показателям. Это, к примеру, присутствие постороннего запаха, наличие признаков плесени, дефекты корки или мякиша.

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