Специалисты сказали, чего точно не должно быть на корке и мякише хорошего хлеба

Специалисты Гомельской областной инспекции Госстандарта сказали, по каким приметам потребитель может отличить хороший хлеб.
Прежде всего эксперты советуют покупать хлеб и хлебобулочные изделия в стационарных предприятиях торговли. Там обеспечиваются условия хранения для такой продукции.
Стоит обратить внимание и на внешний вид хлеба:
«На корке не допускаются крупные трещины, подрывы, загрязнения. Мякиш должен быть пропеченный, без посторонних включений и следов непромеса».
У хлеба не должно быть посторонних запахов. Также рекомендуется изучить маркировку и убедиться в наличии знака ЕАС.
Кстати, среди типичных нарушений государственный надзор выявляет не только недостатки в информации на маркировке, несоблюдение условий хранения в торговых организациях и продажу хлеба по истечению сроков годности. Не так уж и редки несоответствия продукции требованиям по органолептическим показателям. Это, к примеру, присутствие постороннего запаха, наличие признаков плесени, дефекты корки или мякиша.
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