В Омске уничтожили вредные помидоры

Специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области во время проверки импортной подкарантинной продукции из Узбекистана на складе временного хранения «ОМАС» обнаружили 2 партии томатов весом более 1,9 тонн, зараженных опасным карантинным организмом. После экспертизы, проведенной Омским филиалом ФГБУ «Центр оценки качества продукции АПК», выяснилось, что это — вирус коричневой морщинистости плодов томата. Если такой вирус появится в любой теплице, за неделю он убьет все находящиеся в ней растения. Чтобы не допустить распространения вредителя на территории региона, груз уничтожили в присутствии специалистов Россельхознадзора — так обязывает поступать закон.