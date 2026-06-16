От +15 до +26, дождь, гроза и сильный ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 16 июня

В Ростовской области во вторник синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах сильный дождь, град. Ветер западный и юго-западный будет дуть со скоростью 7 — 12 м/с, в отдельных районах, в том числе при грозе, порывы 15 — 18 м/с. В ночь на среду ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ночью и утром в отдельных районах сильный дождь. Ветер западный и юго-западный 7 — 12 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с, при грозе 15 — 18 м/с.