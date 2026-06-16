В хабаровском храме разместили ковчег с мощами Киево Печерских отцов

Выступая перед собравшимися, глава региона подчеркнул, что строительство храмов активно ведётся в Хабаровском крае. Он отметил роль людей, которые вносят вклад в развитие общества и укрепление страны, и призвал прихожан делиться с окружающими тем, что они имеют.