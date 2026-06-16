Какому Федоту отправляют икоту, зачем точат лясы и бьют баклуши: значения главных русских пословиц

Фраза звучит угрожающе. Особенно если не знать, что нос здесь вообще ни при чём. В старину «носом» называли небольшую деревянную дощечку для записей и заметок, а слово произошло от глагола «носить». Её брали с собой купцы, ремесленники и крестьяне. Чтобы ничего не забыть, на такой дощечке делали зарубки. Интересно, что подобные дощечки часто использовали люди, которые не умели писать. Простая зарубка могла обозначать долг, обещание, количество товара или дату важной сделки. Такой способ хранения информации был доступен каждому и не требовал особых знаний.