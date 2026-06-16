Детские товары без маркировки нашли в «Кари» в Красноярске

В красноярском ТЦ «Атмосфера дома» специалисты Роспотребнадзора провели плановую проверку магазина «Кари» и нашли нарушения. На витринах продавали детские товары без надлежащей маркировки.
На сланцах, колготках и нижнем белье не было информации о стране и дате производства, а также единого знака обращения ЕАС. На детской сумочке для девочек, помимо этих нарушений, отсутствовали данные о материале, инструкция по эксплуатации и уходу.
Вся продукция с нарушениями снята с реализации. Администратор магазина привлечён к ответственности по решению Роспотребнадзора — штраф составил 10 тысяч рублей. Постановление вступило в силу, штраф уже оплачен.
Ранее мы сообщали, что в Ачинске продуктовый магазин закрыли из-за тотальной антисанитарии.