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Детские товары без маркировки нашли в «Кари» в Красноярске

Администратора оштрафовали на 10 тысяч рублей.

В красноярском ТЦ «Атмосфера дома» специалисты Роспотребнадзора провели плановую проверку магазина «Кари» и нашли нарушения. На витринах продавали детские товары без надлежащей маркировки.

На сланцах, колготках и нижнем белье не было информации о стране и дате производства, а также единого знака обращения ЕАС. На детской сумочке для девочек, помимо этих нарушений, отсутствовали данные о материале, инструкция по эксплуатации и уходу.

Вся продукция с нарушениями снята с реализации. Администратор магазина привлечён к ответственности по решению Роспотребнадзора — штраф составил 10 тысяч рублей. Постановление вступило в силу, штраф уже оплачен.

Ранее мы сообщали, что в Ачинске продуктовый магазин закрыли из-за тотальной антисанитарии.