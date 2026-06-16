Без потерь: Как в Ростовской области системы ПВО отразили массовый налет БПЛА

В Ростовской области ночью 16 июня дежурные зенитно-ракетные дивизионы и мобильные огневые группы отразили массированный налет БПЛА.
Беспилотники противника самолетного типа уничтожены в городе Каменске-Шахтинском, а также в Миллеровском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском районах.
Всего сбито, как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, 35 дронов-камикадзе противника.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», — подчеркнул губернатор.
Отметим, что кроме зенитно-ракетных дивизионов, на вооружении которых состоят знаменитые комплексы «Панцирь», небо Ростовской области охраняют мобильные огневые группы.
Передвигаясь на автомобилях повышенной проходимости они с помощью крупнокалиберных 12,7-мм пулеметов уничтожают идущие на бреющем полете беспилотники. Кроме того, бойцы МОГ вооружены отечественными дронами-перехватчиками «Елка», которые работают по принципу «выстрелил-забыл».