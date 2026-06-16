В Красноярск из Тульской епархии доставят ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской

С 19 по 26 июня в женском монастыре Благовещения Пресвятой Богородицы (Красноярск, ул. 9 Января, 30) будет находиться ковчег с частицей мощей блаженной старицы Матроны Московской. Святыню привезут в Красноярск по благословению митрополита Красноярского и Ачинского Никиты. Встреча мощей состоится 19 июня в 7:45, после чего в 8:00 начнётся Божественная литургия, а в 10:00 — молебен с акафистом, который возглавит правящий архиерей. На протяжении всего времени пребывания святыни в монастыре будут совершаться ежедневные молебны в 11:00 (после литургии) и в 16:00 (перед вечерним богослужением).