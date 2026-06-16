В Хабаровском крае 20 километров ключевых дорог обновят до конца года

В Хабаровском крае в этом году обновят 20 километров опорной сети региональных автодорог. Работы идут по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Основной объём сейчас сосредоточен в Комсомольском районе. Там дорожники работают на трёх участках, которые планируют сдать до конца года. В минтрансе пояснили, что речь идёт о дорогах и мостах, которыми ежедневно пользуются жители края: такие маршруты связывают населённые пункты, помогают бизнесу с логистикой и напрямую влияют на доступность школ, больниц, работы и социальных объектов.
Самый крупный объект сезона — участок трассы Селихино — Николаевск-на-Амуре с 20-го по 40-й километр. Здесь впервые за долгие годы гравийное покрытие меняют на асфальтобетонное. Параллельно специалисты прокладывают и укрепляют водопропускные трубы, расчищают полосы отвода и готовят дорогу к полноценной эксплуатации.
На этот проект направили почти 1,5 млрд рублей. Кроме самой дороги, подрядчику предстоит отремонтировать три моста — через реки Понгдан, Мачтовая и Горная. Работы на мосту через Понгдан уже близки к завершению, на переправе через Горную они продолжаются, затем дорожники перейдут к мосту через Мачтовую.
По итогам 2025 года в нормативном состоянии находилось 56,14% дорог опорной сети Хабаровского края. После завершения нынешнего этапа ремонт трассы Селихино — Николаевск-на-Амуре продолжат: в 2027 году дорожники должны зайти на следующий отрезок — с 40-го по 60-й километр.