В Хабаровском крае 20 километров ключевых дорог обновят до конца года

На этот проект направили почти 1,5 млрд рублей. Кроме самой дороги, подрядчику предстоит отремонтировать три моста — через реки Понгдан, Мачтовая и Горная. Работы на мосту через Понгдан уже близки к завершению, на переправе через Горную они продолжаются, затем дорожники перейдут к мосту через Мачтовую.