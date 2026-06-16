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Мирошник: около 300 тыс. абонентов на Запорожье остались без света из-за ВСУ

Посол МИД РФ по особым поручениям также отметил, что отключения затронули также 126 тыс. абонентов в Донецкой Народной Республике.

ЛУГАНСК, 16 июня. /ТАСС/. Порядка 300 тыс. абонентов в Запорожской области на минувшей неделе остались без света из-за ударов Вооруженных сил Украины, отключения электричества также затронули и 126 тыс. абонентов в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. ТАСС) совершали атаки на объекты энергетики с упором на узловые распределительные подстанции, обеспечивающие энергоснабжение сразу нескольких районов. В результате массированных ударов по объектам энергосистемы в Запорожской области без энергоснабжения остались порядка 300 тысяч человек, в ДНР — 126 тысяч мирных жителей. В течение недели во всех округах Херсонской области неоднократно фиксировались частичные или полные отключения энергоснабжения», — сказал он.

Ранее Мирошник сообщал ТАСС, что почти 30 мирных жителей, в том числе ребенок, погибли за неделю от ударов ВСУ, более 220 человек получили ранения. Всего за неделею противник выпустил по территории субъектов РФ почти 5 тыс. различных боеприпасов.

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Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
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