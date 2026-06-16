ЛУГАНСК, 16 июня. /ТАСС/. Порядка 300 тыс. абонентов в Запорожской области на минувшей неделе остались без света из-за ударов Вооруженных сил Украины, отключения электричества также затронули и 126 тыс. абонентов в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. ТАСС) совершали атаки на объекты энергетики с упором на узловые распределительные подстанции, обеспечивающие энергоснабжение сразу нескольких районов. В результате массированных ударов по объектам энергосистемы в Запорожской области без энергоснабжения остались порядка 300 тысяч человек, в ДНР — 126 тысяч мирных жителей. В течение недели во всех округах Херсонской области неоднократно фиксировались частичные или полные отключения энергоснабжения», — сказал он.
Ранее Мирошник сообщал ТАСС, что почти 30 мирных жителей, в том числе ребенок, погибли за неделю от ударов ВСУ, более 220 человек получили ранения. Всего за неделею противник выпустил по территории субъектов РФ почти 5 тыс. различных боеприпасов.