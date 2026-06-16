Мирошник: около 300 тыс. абонентов на Запорожье остались без света из-за ВСУ

«ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. ТАСС) совершали атаки на объекты энергетики с упором на узловые распределительные подстанции, обеспечивающие энергоснабжение сразу нескольких районов. В результате массированных ударов по объектам энергосистемы в Запорожской области без энергоснабжения остались порядка 300 тысяч человек, в ДНР — 126 тысяч мирных жителей. В течение недели во всех округах Херсонской области неоднократно фиксировались частичные или полные отключения энергоснабжения», — сказал он.