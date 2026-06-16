Футболисты сборных Ирана и Новой Зеландии сыграли вничью в матче ЧМ-2026

В составе иранцев отличились Рамин Резаеиан на 32-й минуте и Мохаммад Мохеби на 64-й. Гол Мохеби стал знаковым событием для российского футбола: он стал первым представителем Российской премьер-лиги (РПЛ), забившим на чемпионате мира 2026 года. Всего в заявках команд-участниц турнира значатся 12 футболистов из клубов чемпионата России. В составе новозеландцев дубль оформил Элайджа Джаст, забив на 7-й и 54-й минутах.