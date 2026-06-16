Главные новости к утру 16 июня

На чемпионате мира-2026 все четыре матча в группах G и H завершились вничью. В группе H сборные Испании и Кабо-Верде сыграли со счетом 0:0, Саудовская Аравия и Уругвай закончили матч со счетом 1:1. В группе G с таким же результатом (1:1) закончилась встреча Египта и Бельгии, тогда как Иран и Новая Зеландия забили друг другу по два мяча (2:2).