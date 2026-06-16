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Главные новости к утру 16 июня

Премьер-министр Великобритании объявил о введении новых энергетических санкций против России.

Премьер-министр Великобритании объявил о введении новых энергетических санкций против России.

Иранские танкеры и сухогрузы начали проходить через морскую блокаду США.

Постпредство РФ при ЮНЕСКО прокомментировало атаку на Киево-Печерскую лавру.

Биньямин Нетаньяху указал на разногласия между Иерусалимом и Вашингтоном в вопросе соглашений с Тегераном.

При крушении бомбардировщика B-52 в Калифорнии погибли восемь человек.

На чемпионате мира-2026 все четыре матча в группах G и H завершились вничью. В группе H сборные Испании и Кабо-Верде сыграли со счетом 0:0, Саудовская Аравия и Уругвай закончили матч со счетом 1:1. В группе G с таким же результатом (1:1) закончилась встреча Египта и Бельгии, тогда как Иран и Новая Зеландия забили друг другу по два мяча (2:2).

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