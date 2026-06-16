Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Ростовской областью ночью уничтожили 35 БПЛА

Над территорией Ростовской области прошедшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 35 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Юрий Слюсарь.

Источник: Коммерсантъ

Над территорией Ростовской области прошедшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 35 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Юрий Слюсарь.

Дроны были сбиты в Каменске-Шахтинском, а также в Миллеровском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском районах. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, но будет уточняться. В настоящий момент беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше